去年9月、3人の子供と暮らすある夫婦。転職した夫はその前日、会社の歓迎会があり夜遅くに帰宅。翌朝、妻が「歓迎会どうだった？」と尋ねると、夫は「居酒屋でみんないい人だったよ」と答えた。妻は何か怪しさを感じながらも、そのまま夫を送り出した。ところがその日、妻のもとに友人から「昨日、ダンナさんが映った動画を見たよ」というメッセージが。動画には若い女性が接客する店でノリノリで盛り上がる夫の姿があった。実は、