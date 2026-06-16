女優の菅井友香が驚愕の心霊体験を告白し、スタジオに大きな悲鳴とどよめきを巻き起こした。【映像】元欅坂46・菅井友香、家族の驚異的な体質『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメントシ