◇交流戦日本ハム2―0広島（2026年6月16日マツダ）日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏（東海大）が「奇襲」を成功させた。0―0の4回2死三塁。初球を三塁線に転がし、絶妙なバント安打を決めて先制点をもぎ取った。「三塁手の位置を見て、できるかなと思った。確率の高い方を選んだ」と冷静な判断力が光った。6月に入って3本塁打を放つなどブレークしつつある22歳の内野手。活躍が勝利につながり「本当に大きい」と喜ん