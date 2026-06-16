◇交流戦日本ハム2―0広島（2026年6月16日マツダ）日本ハムの5年目右腕・達孝太がプロ初の中継ぎ登板。1―0の7回に登板し、打者3人をわずか9球でぴしゃりと抑え、2三振を奪った。今季は9試合に先発して2勝6敗。プロ初ホールドもマークした右腕は「経験はお金では買えないので良かった」と振り返った。