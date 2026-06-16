タレントの辻希美（38）が15日、1週間ぶりにブログを更新。子どもに作ったお弁当を公開し、注目を集めている。【映像】辻󠄀希美が子どもに作った品数豊富なお弁当（複数カット）2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、インフルエンサーの長女・希空さんら、3男2女を育てている辻。4月からは高校生になった長男・青空のお弁当作りが始まり、夢空ちゃんの夜泣きで寝不足の日に作ったお弁当や「あり物簡単弁