ソフトバンクグループとオープンAIなどは、企業向けにサイバーセキュリティーの新しいサービスを提供することを発表しました。ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は、都内で開催したイベントで、高性能AIが悪用された場合のことについて、「日本にとって“黒船の襲来”以来の、場合によっては大変な危機になるのではないかと心配している」と話しました。その上で、オープンAIの技術を活用したセキュリティーサービスを、日本