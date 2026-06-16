ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１３戦」は１６日、優勝戦が行われ、４号艇の広瀬凜（２３＝滋賀）がまくりで勝利。通算９回目の優出で初優勝を飾った。進入は枠なりの３対３。４コースからコンマ０８のトップＳを放ち、１Ｍで内をまくり切って優勝をつかみ取った。レース後は「優勝は夢のまた夢だったので、信じられないです。１マークを回って自分が前にいたので、優勝を確信しました。初め