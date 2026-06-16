ChatGPTなどの主流のAIサービスは大規模な電力を消費するAIデータセンターで処理が実行されており、ローカルAIも「消費電力の大きなGPUをゴリゴリ回す」というイメージがあります。そんな時流に反して登場したAIデバイスが「CrankGPT」で、手回し式発電によって電力を賄いつつ音声会話AIをローカル実行することができます。CrankGPT - Local Human-powered AIhttps://crankgpt.com/CrankGPT - fully offline, human-powered local