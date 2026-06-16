◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）西武の長谷川信哉外野手が４打数２安打の活躍を見せ、交流戦打率を３割６分７厘として巨人・松本をかわしてトップに浮上した。初回２死でチーム初安打となる左前安打を放つと、８回１死でも遊撃内野安打を放った。９、１０日の広島戦（ベルーナドーム）では連日のサヨナラ打を放つなど交流戦Ｖに貢献した好打者は「やっぱり負けなかったっていうところが