◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１楽天（１６日・甲子園）ピンチをしのぎ、思わずガッツポーズが飛び出した。両軍無得点で迎えた３回２死二塁。西武・武内夏暉投手（２４）のフルカウントからの８球目。阪神・森下を外角１５０キロで一直にしとめた。抜けていれば先制となりえた強烈なライナー性の打球を長谷川がダイビングキャッチ。ピンチを救った長谷川に感謝するかのようにグラブをたたいてベンチに戻った。桑