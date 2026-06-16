福岡市が、市立の小中高などの教室で定期実施が義務付けられている衛生検査のうち、粉じんや一酸化炭素など12項目の検査をせず、長年放置していたことが分かった。法令で2009年以降、検査が求められていた。健康被害は確認されていない。市教育委員会が16日、明らかにした。衛生検査は、学校保健安全法に基づき、毎年1回以上実施するよう定められている。粉じんや一酸化炭素のほか、トルエンやキシレンなどの有機化合物がどの