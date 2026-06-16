◇交流戦日本ハム2―0広島（2026年6月16日マツダ）日本ハム・万波がチームの交流戦を締めくくる豪快な一発を放った。1―0の9回1死で右翼へ14号ソロ。貴重な一発でリードを広げ、チームは交流戦ラストの試合で白星。主砲は「いい終わり方をしてパ・リーグとの対戦につなげたいと思っていた」と満足げに振り返った。