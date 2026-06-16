プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドが、南アフリカのスポーツ飲料メーカー「ノックス・ハイドレーション」とユニフォームの胸スポンサー契約を結んだと『The Athletic』が報じている。ニューカッスルは既に2026-27シーズンのホームユニフォームを発表しているが、胸スポンサーの無いユニフォーム発表となっていた。ノックスはアフリカ、オーストラリア、ヨーロッパに拠点を持っているスポーツ飲料メーカー。今年1月には