ワールドカップのグループリーグで行われたスペイン代表とカーボベルデ代表の一戦で、スペイン勝利に約100万ドル（約1億5000万円）を賭けていたベッターが、大きな損失を被る結果となった。米メディア『Forbes』などが報じている。予測市場プラットフォームPolymarketによると、試合前にあるユーザーがスペイン勝利へ99万9000ドル以上を投じていたという。当時の勝率予測は92％に達しており、スペインが勝利していれば約8万6000ド