プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドが、パルマ所属のオーストラリア代表DF、アレッサンドロ・チルカティへの関心を持っていると『Parma Today』が報じた。ニューカッスルは以前から、オーストラリア代表やパルマでの活躍を含め、チルカティの成長を注視してきたとされる。また、他のプレミアリーグクラブもチルカティについて問い合わせているという。チルカティは191cm、22歳のセンターバックで、イタリア生まれ。アン