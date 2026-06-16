現在北中米で開催されているワールドカップでドイツ代表は初戦でキュラソー代表と対戦。初出場キュラソーに一時は追いつかれる展開となったが、最終的に7-1の圧勝で、優勝した2014年ブラジル大会以来となる3大会ぶりのグループステージ突破に向けて最高のスタートを切った。そんなドイツ代表の心臓としてチームに先制点をもたらしたMFフェリックス・ヌメチャにレアル・マドリードが関心を示している模様。ドイツ『Sky Sport』によ