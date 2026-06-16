ここまでの2026W杯グループステージ第1節で世界を最も驚かせた若手は、モロッコ代表の中盤に入っていた18歳のMFアイユーブ・ブアディだろうか。ブアディは仏1部のリールで主力としてプレイしている選手だが、このW杯までプレイを見たことがないという人もいただろう。世代別代表ではフランスを選択していたが、W杯直前の5月にモロッコ代表を選択。そこでいきなり主力の座を掴んだ。オランダ『Het Oranje Cafe』によると、元オラン