2026W杯グループステージ初戦でパラグアイ代表を4-1で撃破し、その強さで世界を驚かせたホスト国のアメリカ代表。パラグアイ戦でも驚異の運動量でチームを支えたユヴェントス所属MFウェストン・マッケニーは、これでアメリカ国民がもっとサッカーに興味を持ってくれればと語る。「このような勝利を望んでいた。ピッチ上で何が起こるかは分からないけど、僕たちは自分たちに力があることを理解しているし、世界もそれに気付いている