2026W杯グループステージ初戦でオランダ代表と2-2の激闘を演じた日本代表。今大会ここまでのベストゲームに挙げる声もあるが、世界からの評価も高い。日本の実力が上がってきたことはもちろんだが、W杯で毎回のように名勝負を演じてくれる特別なチームとの評価が確立されてきている。バルセロナ専門メディアの『Barce Blaugranes』は、「日本をW杯の必見リームリストに入れる時がきた」と取り上げる。「全ては2018W杯のベルギー戦