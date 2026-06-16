憧れの選手はリオネル・メッシ、そしてオーストラリアのレジェンドであるティム・ケイヒル。そう語るのは、2026W杯グループステージ初戦のトルコ戦で先制ゴールを決めたオーストラリア代表FWネストリ・イランクンダだ。バイエルンにも所属した経験を持つ19歳のイランクンダは、オーストラリアサッカー界の次代を担うと期待されてきたタレントだ。今回のW杯でその実力を証明することになり、初戦のトルコ戦で見事なカウンターアタッ