アルゼンチン代表のサポーターが、ワールドカップ初戦を翌日に控えたカンザスシティで大規模な応援イベント「バンデラッソ」を開催した。ブラジルメディア『ge』が伝えている。現地時間16日、1000人を超えるアルゼンチンサポーターがカンザスシティ市内のミル・クリーク・パークに集結。SNSで呼びかけられたイベントには多くのファンが参加し、国旗や横断幕を掲げながらチャントを歌い、初戦を前に熱気あふれる雰囲気を作り出した