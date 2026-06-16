◇交流戦広島0―2日本ハム（2026年6月16日マツダ）広島の先発・斉藤優汰が今季初登板で力投した。5回を3安打5奪三振で1失点。打線の援護がなくプロ2敗目を喫したが、直球は最速155キロを計測するなど迫力満点の投球を披露し「直球でストライクを取れたし、コースに投げられた。自信になった」と手応えを口にした。苫小牧中央高から22年ドラフト1位で入団。1軍の実績は昨季の2試合のみだが「とにかく腕を振った」と、ゆ