巨人・松本剛外野手が１６日、交流戦打率トップの座から陥落し、球団史上初の交流戦首位打者はならなかった。代わって西武・長谷川信哉外野手が打率首位に立った。松本は交流戦１７試合に出場し、５２打数１９安打で打率３割６分５厘。巨人の最終戦だった１４日・西武戦で４打数２安打をマークし、トップに立っていた。だが、西武はこの日が最終戦で、４打数２安打を記録した長谷川の打率が３割６分７厘に上昇。今季日本ハムか