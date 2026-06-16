１６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けた日本代表が日本時間２１日に２戦目のチュニジア戦を迎えることを報じた。初戦でスウェーデンに１―５で大敗したチュニジアがラムシ監督を電撃解任。４月までサウジアラビアの指揮を執っていたルナール監督のもと、日本戦に臨むことになっ