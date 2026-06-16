ボートレース下関のミッドナイトボートレース2nd「日本モーターボート選手会会長杯」は5日目を終えた。藤森陸斗（27＝福岡）が久しぶりの優出に成功した。序盤から上位クラスのパワーを武器に抜群の安定感で上位着を奪取。オール3連対で予選を3位で突破した。5日目準優勝戦9Rでもインからコンマ06のトップスタートを決めると、他艇を振り切り、昨年5月の芦屋以来、1年1か月ぶりにV戦の大舞台に立つことになった。「ずっと