◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、右翼守備でスーパープレーを連発した。先制を許した５回、なお２死一塁。ファウルゾーンのフェンスギリギリの難しい打球だったが、素早く落下地点に入ってしっかりグラブに収めた。６回２死一塁でも右中間フェンス際の打球をスライディングで好捕した。「風で打球が戻ったのでね。捕れてよかったです」とクールに振り返った。主戦