お笑いコンビ「バッテリィズ」寺家（35）が、16日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演し、準優勝したM−1グランプリ直後のショックな出来事を語った。24年のM−1では、令和ロマンの連覇に屈したものの、初出場で2位と大躍進。すぐに東京へ進出した。まさかのハプニングは、その2日後だった。「M−1に準優勝した次の次の日に、大きい特番があって。大ベテランの俳優さんが昨日、一昨日見ていて、“