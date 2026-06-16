日本銀行が政策金利を1.0％に引き上げたことを受け、メガバンク3行は相次いで預金金利のひき上げを発表しました。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行はそろって、8月3日から普通預金の金利をこれまでの0.3％から0.4％に引き上げます。また、一部の銀行が住宅ローンの変動金利の指標となる短期プライムレートの引き上げも発表しました。三菱UFJ銀行とみずほ銀行では、8月3日から0.25％引き上げ、2.375％に改定されます。