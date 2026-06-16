明治安田クオリティオブライフ文化財団が、熊本県内の伝統文化の継承を助成します。 このうち、熊本県菊池市の田島神楽保存会は「地域の伝統文化保存維持費用助成制度」の対象に選ばれ、60万円の目録が贈呈されました。県内ではこのほか、上益城郡嘉島町の獅子舞の保存会も助成の対象に選ばれました。