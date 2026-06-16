元阪神守護神で、昨季限りで現役を退いた呉昇桓氏が１６日、自身のインスタグラムを更新。「この度、キャデラックの新しいアンバサダーに加わりました。マウンドでベストパフォーマンスを見せなければならないように、道路上では堅実で揺るぎない完璧さを見せるブランドであることは重要です」などと報告し、同社のフルサイズＳＵＶエスカレードとの２ショットを投稿した。日本で購入すれば２０００万円近くする高級車。フォロ