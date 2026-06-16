メ～テレ（名古屋テレビ） 男性を車に監禁して暴行を加え、知人の女性から現金を奪ったとして、10代から20代の男5人が逮捕されました。 逮捕監禁と強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、岐阜県羽島市のとび職・遠嶋瑠輝容疑者（22）と岐阜県瑞穂市の会社員・戸本凌成容疑者（22）、岐阜市の17歳から19歳の男3人の計5人です。 警察によりますと、5人は6月14日夜、岐阜県瑞浪市のコンビニの駐車場で20代の男性の顔を殴