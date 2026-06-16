NEXCO東日本によりますと、群馬県内を走る北関東自動車道の前橋南インターチェンジと太田桐生インターチェンジ間は、午後8時前に発生した地震の影響で両方向で通行止めになっていましたが、先ほど午後10時10分ごろ、解除されたということです。