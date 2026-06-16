茨城県南部を震源とする地震について、被害の状況です。群馬県によりますと、地震のあと、「転倒してけがをした」という内容の119番通報が2件あったということです。けがをしたのは、▼太田市の10代男性と▼大泉町の20代女性です。県によりますと、2人は自宅で転倒したということで、いずれも軽傷です。