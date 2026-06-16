群馬県上野村役場に家宅捜索に入る県警の捜査員ら＝16日夜群馬県警は16日、同県上野村が発注した工事の指名競争入札で、設計金額を業者に漏らし落札させたとして、官製談合防止法違反（入札妨害）と公競売入札妨害の疑いで、村職員黒沢力容疑者（43）と東京電力パワーグリッド社員ら計3人を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。同日夜、村役場を家宅捜索した。他2人は、同県渋川市、同社高崎支社社員千木良利昭（63）、