7人組ガールズグループ・HANAが16日、Amazon「プライムデー」の記者発表会に登場し、CM撮影の裏話を明かしました。イベントにはCM撮影の際に着用していた衣装で登場したHANA。メンバーのMAHINAさんは撮影を振り返り、「荷物が届くのを待ってるシーンがあって、ダンスのシーンがあったんですけど、そこでめちゃくちゃ楽しくなり過ぎちゃって。スタッフさんから“もうちょっと控えめでお願いします”っていうのを本当に何度も言われ