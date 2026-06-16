群馬県によりますと、16日午後7時46分ごろに発生した地震で、県内で2人がケガをしたということです。震度5弱を観測した太田市の10代の男性と、震度4を観測した大泉町の20代の女性が、自宅で転倒したということです。いずれも頭部を打つ軽傷ということで、女性は病院に搬送されたということです。