オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、現地時間17日からの公式行事を前に、先ほど、首都アムステルダムに入り、アムステルダム王宮に到着されました。両陛下は現地時間の16日午後3時半すぎ、オランダの首都アムステルダムに入り、滞在先のアムステルダム王宮に到着されました。アムステルダム王宮は、アムステルダム市内の中心部ダム広場にあるオランダ王宮の公的な宮殿の一つで、17世紀に建設され、19世紀に王宮となりました