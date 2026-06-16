アイドルグループ・櫻坂46の最新シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』が、16日発表の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位を獲得。6作連続、通算では14作目となるシングル1位に輝きました。本作の初週売り上げは、52.3万枚を記録。2025年にリリースした『Unhappy birthday構文』、前作の『The growing up train』に続き3作連続、通算では4作目の初週売り上げ50万枚超えとなりました。また、乃木坂46が4月