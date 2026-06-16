9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われ、一般参列者含め、約400人が参列した。祭壇は、玉緒さんが好きだったバラの花で彩られ、シャネルの香水、灰皿、アイコスといった愛用の品が供えられた。明石家さんま、和田アキ子、浅田美代子、瀬川瑛子、王貞治さん、水森かおりらが参列し、玉緒さんとの別れを惜しんだ。17日に葬儀、告別式が執