ＥＸＩＬＥのＡＴＳＵＳＨＩのものまね芸人・ＲＹＯが１６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、女優の故中村玉緒さんの通夜に参列したことを報告した。「生前中村玉緒さんとお会いさせて頂き頑張って下さい！とお話させて頂きお会いしたままの僕で中村玉緒さんにお会いしに行きました」と投稿。続けて「中村玉緒さんのご冥福を心よりお祈り致します。天国で安からに」とも投稿した。玉緒さんの通夜はこの日、都内の斎場で執り