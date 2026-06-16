阪神は１６日の西武戦（甲子園）に０―１で零封負けを喫し、交流戦初優勝を目の前で許した。先発・才木浩人投手は６回６安打１失点の粘投も、打線の援護に恵まれず今季４敗目。この日は１番に熊谷を置くなど打線の奮起を図ったが、最後までつながりを欠いた。藤川球児監督は打順について「１番から８番、９番も含めて固定しているチームがあるのか他球団も見てもらえればわかる。タイガースだけでなく、他球団を見ても、固め