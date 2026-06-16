◆第６回川崎スパーキングスプリント・Ｓ３（６月１６日、川崎競馬場・ダート９００メートル、稍重）第６回川崎スパーキングスプリント・Ｓ３は１６日、川崎競馬場で短距離馬９頭が９００メートルを争った。単勝１・６倍の断然人気に推されたハーフブルー（御神本訓）が先手を奪い、追いすがるフリーダムに半馬身差をつけて優勝。重賞２勝目を挙げ、習志野きらっとスプリント・Ｓ２（８月６日、船橋）への優先出走権を獲得した。