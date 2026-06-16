停滞する梅雨前線の影響で、県内はあす17日にかけて、種子島・屋久島地方を中心に大雨となるおそれがあります。 現在、沖永良部島・知名町にはレベル4の土砂災害危険警報が発表されています。 気象台によりますと、梅雨前線があす17日にかけて種子島・屋久島地方付近に停滞する見込みです。県内ではきょう16日、これまでに、▼屋久島で1時間に49ミリ、▼伊仙町で1時間に42ミリの激しい雨を観測しました。 現在、沖永良部島・