ドル円のピボットは１６０．２５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値160.33高値160.38安値160.05 160.79ハイブレイク 160.58抵抗2 160.46抵抗1 160.25ピボット 160.13支持1 159.92支持2 159.80ローブレイク ユーロ円 現値185.98高値186.16安値185.46 186.97ハイブレイク 186.57抵抗2 186.27抵抗1 185.87ピボット 185.57支持1