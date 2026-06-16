きょうの為替市場、ドル円は１６０円台前半での推移が続いている。日銀決定会合の結果が公表され、大方の予想通りに政策金利を１．００％に引き上げた。入院治療中の植田総裁に代わって、内田副総裁が会見を行っていたが、中東情勢を巡る不透明感に言及。今回の利上げがハト派的な利上げだったとの受け止めも多いようだ。 副総裁はまた、金融政策は依然として緩和的とも述べ、追加利上げの余地を残したものの、その言い回し