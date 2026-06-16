懐かしい味▶▶この作品を最初から読む眠らない街・歌舞伎町の片隅にひっそり佇む小さな定食屋。それぞれの事情を胸に抱えるお客さんたちは、極上の朝ごはんと癒しを求めてやってくる…。華やかな夜を越え、朝5時からひっそりと営業を始めるのは小さな定食屋「あさげ」。若い姉妹のアリスとうららが切り盛りするこの店で提供されるのは、ほかほかのおにぎりと日替りの味噌汁というシンプルながら心温まるメニューだけで