カーボベルデ代表DFピコは異色の経歴を持つ選手のようだ。『BBC』は「ハリウッドの脚本家でさえあり得ない話だと考えるかもしれない」と伝えている。ピコはカーボベルデのW杯デビュー戦となったスペイン戦でフル出場。後半43分にはペナルティエリア中央でFWミケル・オヤルサバルにボレーシュートを放たれる大きなピンチを迎えたが、シュートコースに入ったピコが背中に当てて枠の上に持っていった。そうした活躍で0-0の引き