V・ファーレン長崎は16日にDFノ・ヒョンジュン(18)、MFエメルソン(26)、FWチアゴ・サンタナ(33)との来季の契約更新を発表した。ノ・ヒョンジュンは高卒1年目の今季出場なし。それでも「私にとって多くの学びと貴重な経験を得ることができた特別な時間でした。ピッチ内外でさまざまな経験を積む中で、サッカー選手としてだけでなく、一人の人間としても成長することができたと感じています。レベルの高いトレーニングや競争の中