柏レイソルは16日、MF角田惠風(22)が藤枝MYFCへ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年7月1日から27年6月30日までで、柏と対戦する公式戦には出場できない。角田は慶應義塾大出身の大卒ルーキー。今季はベンチ入りこそあったが出場はなかった。柏を通じて「この半年間支えてくださったファン・サポーターの皆さま、そして日頃からご指導いただいた監督・コーチングスタッフ、チームメートの皆さんに心から感謝していま