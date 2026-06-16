HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[イグナシオ ブセ] 2 - 1 [マルコス ギロン] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、イグナシオ ブセとマルコス ギロンが対戦した。 第1セットはマルコス ギロンが6-3で先取。第2セットはイグナシオ ブセが7-5で奪い返すと、第3セットもイグ